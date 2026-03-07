Edera Atletica Forlì in festa | Bevilacqua conquista due titoli italiani nella categoria master

Edera Atletica Forlì celebra i successi di Antonella Bevilacqua, tesserata per la società, che ai campionati italiani di atletica ad Ancona ha conquistato due titoli italiani nella categoria master. La società, con una lunga storia in vari settori, vede così premiati i propri atleti nelle competizioni nazionali. La vittoria di Bevilacqua rappresenta un importante risultato per il club in questa manifestazione.

Antonella Bevilacqua, tesserata per l'Asd Edera Atletica Forlì, società con grandi tradizioni in tutti i settori, dal giovanile al master, ha trionfato ai campionati italiani di atletica ad Ancona. Ha vinto, nella categoria master 60, due titoli nazionali, nel lancio del martello a maniglia corta e nel getto del peso; un risultato che sottolinea la dedizione e l'impegno di questa straordinaria atleta.

