Ecco ‘Ripapp’ una piattaforma per raccontare il borgo

È stata lanciata ‘Ripapp’, una piattaforma digitale pensata per condividere storie e informazioni sul borgo. La webapp si rivolge a cittadini, operatori turistici, imprese locali, rappresentanti di interessi culturali e media. La sua funzione principale è facilitare la comunicazione e la diffusione di contenuti relativi al territorio. La piattaforma è accessibile online e si rivolge a diversi soggetti coinvolti nella vita del borgo.

E' nata la 'Ripapp', la webapp rivolta a cittadini, operatori turistici, imprese locali, portatori di interesse culturali e media. L'iniziativa intende restituire pubblicamente gli esiti del percorso svolto nei mesi scorsi, che ha portato alla trasformazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio in uno strumento digitale strutturato secondo un approccio innovativo e partecipato. Ripapp si configura come una piattaforma esperienziale nata dalla collaborazione tra cittadini, professionisti e istituzioni, con l'obiettivo di rafforzare il racconto identitario del borgo e il suo indirizzo.

