La Fermana si prepara con impegno in vista della partita di domani al Bruno Recchioni contro la Sangiustese, reduce da una vittoria che ha interrotto una serie di nove risultati utili consecutivi. La squadra ha svolto allenamenti sul campo per trovare la formazione migliore, mentre sono ancora da verificare le condizioni di alcuni giocatori a causa di squalifiche e infortuni.

Tempo di lavoro sul campo per la Fermana che deve presentare la migliore formazione possibile domani al Bruno Recchioni dove arriva una Sangiustese che, giusto domenica scorsa, ha interrotto una serie utile fatta di ben nove scontri diretti. Sarà una prima volta da avversario e in panchina per Marco Sansovini, che timbro con 5 gol in 29 presenze la stagione 2017-2028 in maglia canarina conclusa con la salvezza in C dopo la cavalcata trionfale dell’anno precedente in D. Gara speciale anche per Lorenzo Grassi, attaccante cresciuto nella Fermana, che segnò anche in C in Pescara-Fermana 1-1 proprio nei minuti di recupero. Gol in extremis come all’andata quando al terzo minuto di recuperò siglò il definitivo 1-1, dopo il vantaggio canarino realizzato da Guti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Prove tecniche anti Sangiustese . Fermana tra squalifiche e infortuni

