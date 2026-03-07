Oggi, 6 marzo, è stato pubblicato il nuovo album di Harry Styles intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Si tratta del quarto disco di inediti del cantante, che ha vinto diversi Grammy Awards nel corso della sua carriera. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente e il disco è ora disponibile per l’ascolto.

ph. Johnny Dufort MILANO - È uscito oggi, 6 marzo, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", il nuovo attesissimo quarto album di inediti della superstar e vincitore di Grammy Awards Harry Styles. L’album, che vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce, è disponibile nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set. Questa la tracklist dell’album: 1. Aperture 2. American Girls 3. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - È uscito “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, il nuovo album di Harry Styles

Leggi anche: Harry Styles pubblica il nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, OccasionallyHome > Spettacoli > Musica > Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time.

Harry Styles - New Album “Kiss All the Time, Disco… Occasionally” | Indie Exclusive Blue Vinyl

Tutto quello che riguarda È uscito Kiss All The Time Disco....

Temi più discussi: Harry Styles non è un paraculo e lo dimostra con Kiss All The Time. Disco, Occasionally.; Harry Styles, il cercatore d’estasi; HARRY STYLES CELEBRA L’USCITA DEL NUOVO ALBUM IN TUTTO IL MONDO CON I POP-UP SHOP KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.; Harry Styles: è uscito oggi il nuovo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Con Kiss All the Time. Disco, Occasionally Harry Styles cambia la prospettiva con cui guardiamo al popProprio quando pensavamo di avere capito tutto, sull'ex One Direction e sulla musica in generale, arriva il momento di ricredersi ... vogue.it

Harry Styles torna con l'album Kiss All The Time. Disco Occasionally , concerti speciali in arrivoLa popstar britannica pubblica il nuovo disco, composto da dodici brani inediti. Per l’occasione pop-up store in diverse città del mondo e un concerto speciale a Manchester, disponibile anche in strea ... rtl.it

Chi Magazine. Harry Styles · Aperture. HARRY STYLES, POP-UP STORE A ROMA PER IL NUOVO ALBUM In occasione dell’uscita del nuovo e attesissimo album di Harry Styles, “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”, aprono in tutto il mondo 16 - facebook.com facebook

Questa sera ci sarà la One Night Only di Harry a Manchester per Kiss All The Time. Disco, Occasionally! Chi di voi ci sarà x.com