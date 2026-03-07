È sbagliato contrapporre la dottrina Kissinger a Donald Trump

In questi giorni si discute di come interpretare le posizioni di Trump rispetto alla dottrina Kissinger. Alcuni osservatori sostengono che non sia corretto contrapporre le due, evidenziando che Trump non ha elaborato un piano post-presidenza. Nel frattempo, un commentatore critica chi cerca di ridurre il dibattito a slogan semplicistici, accusando di usare frasi fatte e retorica antiamericana.

Ossignora mia, Trump non ha un "piano per il dopo". È il nuovo slogan copia&incollato dagli addetti al confezionamento del Banalmente Corretto che in queste ore sta tentando di ridurre il dibattito a frasario da Strapaese antiamericano. Lo ha sentenziato la segreteria Elly nel tinello confortevole di Formigli, lo riecheggiano gli editorialisti prêt-à-porter, si accodano le mezze calzette del progressismo col turbante. Nell'azione di The Donald c'è un irrimediabile vulnus strategico, è il caos per il caos che incendierà il Medio Oriente e il mondo. Qui si propone un'ipotesi di lavoro alternativa alla tesi del mattoide compulsivo, che detta grossolonamente suona: tornate a Kissinger.

