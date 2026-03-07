È responsabilità Usa l’attacco alla scuola elementare femminile di Minab le prove e gli elementi raccolti

Il 28 febbraio, durante un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele, è stata bombardata la scuola elementare femminile Shajarah Tayyebeh di Minab, in Iran. Nell’attacco sono morte 175 persone, tra cui molte bambine. L'evento si è verificato nel primo giorno di operazioni militari sul territorio della Repubblica islamica. Le prove e gli elementi raccolti confermano questa azione militare.

Durante il primo giorno dell’attacco congiunto statunitense-israeliano, sul territorio della Repubblica islamica, il 28 febbraio, è stata bombardata la scuola elementare femminile Shajarah Tayyebeh di Minab, uccidendo 175 persone. Da allora, sia Tel Aviv che Washington hanno assunto la stessa posizione: «Al momento» non siamo consapevoli di operazioni israeliane in quell’area al momento della strage, ha detto il portavoce delle Idf. «Non che ci risulti», ha risposto invece la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt ai giornalisti che le chiedevano se gli Usa fossero responsabili della distruzione della scuola. «Il dipartimento della Guerra sta indagando sulla vicenda», ha aggiunto a proposito del Pentagono, così ribattezzato dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Probabile» la responsabilità Usa nell’attacco alla scuola di MinabIl prezzo del gas Indagine del NYT condotta su immagini satellitari, video degli astanti e dichiarazioni.

Iran, l’attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa. Lo afferma la Reuters che cita un’inchiesta militare americanaUn’inchiesta militare americana, i cui contenuti sono stati pubblicati dalla Reuters, afferma che potrebbero essere stati proprio gli Stati Uniti di...

Iran, l'inchiesta dell'esercito Usa sulla strage della scuola femminile di Minab: «Probabile responsabilità degli Stati Uniti»Due funzionari americani parlano con Reuters, Nell'attacco sono morte 165 persone, per la maggioranza bambine, dice il governo iraniano ... corriere.it

L’Iran ieri e oggi, tutto quello che c’è da sapere sul Paese attaccato da Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo L’Iran ieri e oggi, tutto quello che c’è da sapere sul Paese attaccato da Usa e Israele ... tg24.sky.it

MEDIO ORIENTE I Gli Usa: "Colpiti più di 3.000 obiettivi nella prima settimana di guerra all'Iran". Teheran: "Oltre 1.300 civili uccisi, crimini di guerra. Paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione" #ANSA x.com