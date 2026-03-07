È nato il format Versilia cult Tra i big Scervino e Christillin

Dopo sette edizioni, ogni volta da tutto esaurito, il format " Pietrasanta cult " cambia pelle e diventa " Versilia cult " con l’obiettivo di allargare gli orizzonti. Il cartellone dell’ottava edizione non è ancora ultimato, ma la partenza è fissata il 20 giugno con l’attrice Eva Riccobono e il regista Francesco Patierno, a cui seguirà l’incontro del 26 giugno dedicato al Museo egizio di Torino con il direttore Cristian Greco e la presidente della Fondazione Evelina Christillin. Tra gli ospiti sono attesi la mecenate e collezionista d’arte Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, lo stilista Ermanno Scervino, la storica dell’arte Beatrice Buscaroli e il 3 luglio Davide Rondoni, presidente del Comitato per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

