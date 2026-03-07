È morto Balleri scrittore e assessore Lunardi | Grazie per la tua passione

Sirio Balleri, scrittore e assessore, è deceduto all’età di 97 anni. Era uno dei residenti più noti di Serravalle e uno dei principali rappresentanti della comunità locale fin dall’immediato dopoguerra. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi, mentre lunedì scorso sono state celebrate le esequie. Un rappresentante locale ha espresso gratitudine per la sua passione.

Sirio Balleri è scomparso a 97 anni. E il territorio di Serravalle ha perso uno dei suoi residenti più illustri, oltre che uno dei principali esponenti della proprio comunità a partire dall’immediato dopoguerra. Musicista, assessore comunale ai tempi del Pci, negli ultimi vent’anni aveva riscoperto la passione per la scrittura, dando alle stampe molteplici libri (tra cui "Storie vissute", "Dagli Appennini Pistoiesi alla Maremma, storie e cultura contadina di carbonai e pastori") nei quali raccontava anche la guerra vissuta con gli occhi di una staffetta partigiana a Masotti, ricordando quei giorni vissuti in prima persona da giovanissimo. Un impegno divulgativo, di custode delle tradizioni democratiche e della "micro-storia" locale, che gli valse l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

