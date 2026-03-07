Dyson ha lanciato un kit per la cura del cuoio capelluto con phon e trattamento in schiuma e noi lo abbiamo provato

Dyson ha presentato un nuovo kit dedicato alla cura del cuoio capelluto, composto da un phon e un trattamento in schiuma. Abbiamo avuto l’opportunità di provarlo e di testarne le funzionalità. Il prodotto viene venduto attraverso i canali ufficiali dell’azienda e può essere acquistato online. Tutti i prodotti mostrati su GQ Italia sono scelti in modo indipendente dai nostri editor.

La verità è che il più delle volte - quando si parla di capelli - ci preoccupiamo di tagli e styling, ma raramente della pelle sotto. Eppure Dyson ha deciso di partire proprio da lì, dal cuoio capelluto, trasformando un gesto quotidiano in un rituale più consapevole. Sembra quasi un paradosso che sia proprio un brand noto per gli asciugacapelli a ricordarci che la salute della chioma nasce dalla cute, ma è esattamente ciò che sta accadendo. Meno potenza bruta, più controllo. Meno calore indiscriminato, più intelligenza applicata. E insieme a uno strumento evoluto arriva anche un trattamento mirato, pensato per riequilibrare, lenire e idratare.