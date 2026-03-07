Dybala si è sottoposto a un intervento al menisco dopo aver subito un menisco rotto durante la stagione, il terzo infortunio per l’argentino. L'operazione si è resa necessaria e il giocatore dovrà restare lontano dal campo per altri 45 giorni. La Roma ha comunicato che, a causa di questi problemi fisici, non ci saranno possibilità di rinnovo del contratto.

Ha rimesso la freccia, ma per fermarsi ai box. Ancora una volta. La Joya è finita, stavolta sì. Niente sorpassi, niente assist, niente recuperi in extremis. Solo lacrime amare per lo sconforto, come quelle versate a metà febbraio in allenamento dopo aver avvertito una nuova “scossa” al ginocchio sinistro infiammato. Il 32enne Paulo Dybala urla al cielo la sua rabbia per l’ennesimo infortunio che ne compromette la stagione in corso e, a questo punto, ne chiude virtualmente l’esperienza a Roma, a pochi mesi ormai dalla scadenza a giugno del contratto che non verrà rinnovato. Ieri l’argentino si è sottoposto a Villa Stuart ad un intervento in artroscopia chirurgica per il quale la sentenza è stata chiara: 45 giorni di recupero proprio in coincidenza con la fase clou del campionato e la volata Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala senza tregua: operazione, menisco rotto, altri 45 giorni di stop. E addio alla Roma

Dybala aveva ragione, non era un malato immaginario: tutti i retroscena, compreso Totti, della sua operazioneLa sensazione ce l’aveva da settimane. E alla fine aveva ragione lui. Il problema al ginocchio c’è davvero e adesso c’è anche la diagnosi: rottura del menisco esterno. Un infortunio che costringerà Pa ... corrieredellosport.it

Roma, tegola Dybala: operazione al ginocchio sinistro e stop di alcune settimaneL’obiettivo dell’operazione è duplice: da un lato ridurre l’infiammazione che continua a tormentare il ginocchio sinistro, dall’altro ottenere una diagnosi definitiva sulle condizioni dell’articolazio ... gonfialarete.com