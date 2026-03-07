Due mesi da dentro o fuori Monza capolista nel Dna

Da oggi e fino all’8 maggio, giorno in cui termina la stagione regolare di Serie B, il Monza si prepara a giocarsi tutto in due mesi. La squadra è in testa alla classifica, in parità con il Venezia, e non ha intenzione di perdere tempo a riflettere sul passato. La corsa verso i playoff o la salvezza diretta sarà decisiva in questo periodo cruciale.

Da oggi all'8 maggio, due mesi esatti alla fine della stagione regolare di Serie B. E il Monza, primo in classifica a pari merito con il Venezia non vuole più guardarsi indietro. Occhi solo in avanti, verso la conquista della promozione diretta in Serie A. Per farlo i biancorossi vogliono proseguire, già da questo pomeriggio (ore 15) sul campo dello Spezia, la propria striscia positiva fatta fin qui di 7 successi nelle ultime 8. Contro i liguri, penultimi in classifica, l'occasione è importante come ha fatto notare anche Bianco in conferenza: "Loro sono vivi, hanno un allenatore di grande esperienza - le sue parole - che è stato ct della Nazionale.