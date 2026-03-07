Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso computer e tablet trovati in casa di un 31enne del posto

Nella scuola di Seveso si sono verificati due furti in pochi giorni, durante i quali sono stati portati via computer e tablet. I Carabinieri della Stazione locale hanno poi individuato un uomo di 31 anni residente in città, che è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione. La polizia ha recuperato alcuni dei dispositivi rubati, trovandoli nelle sue abitazioni.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del posto

Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del postoI Carabinieri della Stazione di Seveso hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l'accusa di ricettazione. Il blitz è ...