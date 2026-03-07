Due condanne in Appello per il soldato morto in Afghanistan nel 2010 la famiglia | sentenza conferma responsabilità

In un procedimento giudiziario, due persone sono state condannate in Appello per la morte di un soldato avvenuta nel 2010 ad Herat, in Afghanistan. Si tratta di un caporalmaggiore dell’esercito che ha perso la vita durante una missione di perlustrazione il 23 giugno di quell’anno. La famiglia del militare ha dichiarato che la sentenza conferma le responsabilità.

(Adnkronos) – Due condanne in Appello per la morte di Francesco Positano, il caporalmaggiore dell’esercito che ha perso la vita ad Herat il 23 giugno 2010 durante una missione di perlustrazione. Il soldato morì schiacciato da un mezzo blindato militare, Buffalo, durante una missione di pace in Afghanistan. In primo grado il tribunale di Roma, nel dicembre 2023, aveva condannato a tre anni e mezzo Vincenzo Ricciardi, all’epoca dei fatti ufficiale responsabile del plotone, e aveva assolto Matteo Rabbone, autista del mezzo, dall'accusa di omicidio colposo. Ora i giudici della prima sezione della Corte di Appello di Roma, accogliendo le richieste del sostituto procuratore generale Erminio Amelio, hanno condannato entrambi gli imputati a due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Furti nel basso Salento, la Corte d’Appello riforma la sentenza: assolti in due, tre condanneTAVIANO - La Corte di Appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado per l’operazione “Ali Babà”, l’inchiesta sui presunti...

Tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni: la sentenza d'appello bis per la tragedia di RigopianoSi chiude con tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni l’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano.

Approfondimenti e contenuti su Due condanne.

Temi più discussi: ?Napoli: Giulio Giaccio ucciso e sciolto nell'acido, due condanne in appello, ma non fu camorra; Slot Machine, le condanne in Appello; Assalto alla Cgil a Roma: chiesta in appello conferma condanne per Castellino, Fiore e Aronica; Caso Cucchi, la Cassazione chiude il processo sui depistaggi: due condanne e tre assoluzioni.

Afghanistan, Francesco Positano morì sotto un blindato nel 2010: due condanne in Appello dopo 16 anniDue condanne in Appello per la morte del caporalmaggiore Francesco Positano, deceduto nel 2010 ad Herat durante una missione in Afghanistan ... affaritaliani.it

Due condanne in Appello per il soldato morto in Afghanistan nel 2010, la famiglia: sentenza conferma responsabilitàDue condanne in Appello per la morte di Francesco Positano, il caporalmaggiore dell’esercito che ha perso la vita ad Herat il 23 giugno 2010 durante una missione di perlustrazione. Il soldato morì sch ... adnkronos.com

DANNI PER 10 MILIONI IN PUGLIA Due condanne nel Foggiano - facebook.com facebook