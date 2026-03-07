Due agguati tra la folla nel napoletano | a Marano trucidato in auto 79enne Castrese Palumbo parente del boss Nuvoletta ad Arzano Armando Lupoli 49 anni

Sabato di sangue nell'area metropolitana di Napoli con due agguati tra la folla. A Marano è stato ucciso in auto un uomo di 79 anni, parente del boss Nuvoletta, mentre ad Arzano è stato ferito gravemente un uomo di 49 anni. Le vittime sono state colpite da colpi di arma da fuoco in momenti diversi, mentre si trovavano nelle rispettive zone. La polizia sta indagando sui fatti.

Sabato di sangue nell'area metropolitana di Napoli dove killer sono entrati in azione prima a Marano, in mattinata, freddando il 79enne Castrese Palumbo ritenuto vicino al defunto boss Lorenzo Nuvoletta e poi ad Arzano, da tempo teatro di un aspro scontro criminale, dove è stato ucciso Armando Lupoli ritenuto vicino al gruppo criminale "167" decapitato e decimato da un'imponente operazione delle forze dell'ordine circa un anno fa. L'omicidio di Marano è avvenuto in pieno giorno, tra la folla del sabato mattina, all'incrocio tra via Mazzini e corso Europa.