A Dubai, un testimone ha riferito che l’assistenza italiana è stata eccezionale, mentre gli altri europei presenti erano in situazione di grande difficoltà. Nel frattempo, il governo italiano sta portando avanti con continuità le operazioni di rimpatrio dei cittadini italiani dall’area del Golfo, che ha visto intensificarsi le tensioni dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran.

Il governo italiano continua con impegno costante il rimpatrio dei connazionali dall’area del Golfo, colpita dall’escalation dopo gli attacchi Usa e Israele contro l’Iran.Ieri alla Camera il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che circa 10mila italiani sono già stati aiutati a lasciare le zone a rischio. Al termine di una riunione alla Farnesina con gli ambasciatori dei Paesi coinvolti, ha annunciato in conferenza stampa che altri 2.500 connazionali sono in partenza.Arrivano testimonianze sull’efficacia dell’assistenza italiana. Giovanni Leonetti, giovane chirurgo calabrese con base a Roma, in vacanza a Dubai durante l’attacco, ha dichiarato all’Adnkronos: "È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dubai, la testimonianza: "Dall’Italia assistenza eccezionale, gli altri europei erano disperati"

Il medico rientrato da Dubai: «Dall’Italia assistenza eccezionale, gli altri europei erano disperati»Prosegue senza sosta l’impegno del governo per il rientro degli italiani che si trovano nell’area del Golfo.

Iran, turista rientrato da Dubai: “Dramma ma nostre ambasciate eccellenti, altri europei disperati”(Adnkronos) – "È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel...

Una raccolta di contenuti su Dubai la testimonianza Dall'Italia....

Temi più discussi: Esplosioni a Dubai, la testimonianza di una palermitana: Visti due missili esplodere; Missili e droni nel Golfo, ma la vita continua: la testimonianza di un italiano a Dubai; Italiano a Dubai a Sky Tg24: Non ci aspettavamo attacchi qui; Fuga da Dubai, al nostro Tg la testimonianza di un imprenditore cosentino.

Vivere a Dubai durante la guerra in Iran, la testimonianza di Gabriele Abela Nessun allarmismo,...Nessun allarmismo, la nostra vita qui prosegue nella normalità, nonostante i timori alimentati dalla guerra in Iran: in una video testimonianza da Business Bay, a Dubai, lo conferma al QdS Gabriele ... itacanotizie.it

Dubai, testimonianze controcorrente: Meglio i missili dell’Iran che le tasse in ItaliaVirale il post di un giovane influencer: 11mila commenti. C’è chi resta, nonostante i rischi ... affaritaliani.it

Il paradiso a 2 ore di volo dall'Italia Volo diretti A/R + 7 notti tutto incluso in 4* fronte mare, transfer A/R aeroporto-hotell da 354€ - facebook.com facebook

Sono 4 i biancoverdi convocati dall'Italia XV in vista della sfida al CIle del 6 marzo ! Il comunicato stampa #BenettonRugby #WeAreLions x.com