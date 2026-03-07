Un drone proveniente dall’Iran ha colpito l’aeroporto di Dubai, causando un’esplosione visibile nelle immagini condivise online. La notizia è stata diffusa attraverso diverse piattaforme digitali, mostrando chiaramente il momento dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o vittime, ma le immagini dell’esplosione sono rapidamente diventate virali sui social media.

Un drone dall’Iran ha colpito l’aeroporto di Dubai. Le immagini dell’esplosione hanno fatto il giro del web. I passeggeri in attesa dei voli erano stati condotti nei tunnel ferroviari dopo che è scattato l’allarme missilistico. Sabato mattina nella metropoli sono stati emessi avvisi sui telefoni cellulari relativi a “potenziali minacce missilistiche”. Le autorità degli Emirati hanno esortato la popolazione a cercare immediatamente un rifugio. Il governo ha aggiunto che sono state attivate le difese aeree. Iran, pilota israeliano gira video mentre è su un F16: "Raggiungeremo ogni nemico. Buon Shabbat" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dubai, drone dall’Iran colpisce l’aeroporto: le immagini dell'esplosione

Leggi anche: Dubai, drone dell’Iran colpisce l’aeroporto

L'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'aeroporto di Dubai. Allarme in tutta la cittàTra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in...

Attacco all'aeroporto di Dubai, drone iraniano colpisce lo scalo: persone evacuate

Una selezione di notizie su Dubai drone dall'Iran colpisce....

Temi più discussi: Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video; Drone iraniano colpisce l’aeroporto di Dubai, evacuazioni e voli sospesi. Danneggiato anche il Burj Al Arab, l'hotel simbolo della città - Il video; Dubai, drone dell’Iran colpisce l’aeroporto; Dubai, drone dell’Iran colpisce l’aeroporto.

Iran drone attacca l’aeroporto di Dubai e riaccende l’allarme sulla sicurezza regionaleDrone iraniano colpisce l’aeroporto di Dubai: sospesi i voli Emirates Un drone Shahed lanciato dall’Iran ha colpito oggi, 7 marzo 2026, l’aeroporto in ... assodigitale.it

Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto(Adnkronos) - Un drone Shahed lanciato dall'Iran colpisce l'aeroporto di Dubai. I video diffusi online mostrano l'attacco compiuto oggi 7 marzo 2026. Il drone raggiunge l'aeroporto e ... ilmattino.it

Drone colpisce l'aeroporto di Dubai - facebook.com facebook

Dubai, perché l'aeroporto è così importante: è il più trafficato al mondo e ci lavora una persona su cinque negli Emirati #dubai x.com