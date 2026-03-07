Il 9 aprile si terrà davanti al GUP del Tribunale di Napoli l’udienza preliminare riguardante 23 persone coinvolte nel procedimento per l’importazione di sostanze stupefacenti dalla Spagna. Le accuse riguardano il ruolo di ciascun individuo nel presunto traffico, che avrebbe coinvolto anche società di spedizioni di Giugliano. La vicenda si concentra sull’uso di canali di trasporto tra i due paesi.

Fissata per il 9 aprile l’udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Napoli a carico di 23 persone coinvolte a vario titolo per l’importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente. A capo della banda Cardillo Mario, alias faccia bruciata, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, agli arresti domiciliari per questa causa. Nel collegio difensivo anche gli avvocati Dario Carmine Procentese, Domenico Dello Iacono, Tiziana De Masi, Francesco Esposito, Davide De Marco, Michele Caiafa, Leopoldo Perone, Onofrio Annunziata e Mauro Zollo. 10. Gusmao De Azevedo Dreyck, nato a Sao Gonçalo (Brasile) il 06.09.1991, L'organizzazione, secondo gli inquirenti, ha operato dal gennaio 2019 al maggio 2020, nell’area della città Metropolitana di Napoli, nell’hinterland partenopeo e casertano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga dalla Spagna a Napoli tramite società di spedizioni di Giugliano, i nomi dei 23 a processo

Ponticelli, nel deposito per le spedizioni sequestrati 43 chili di droga: arrivata dalla Spagna in un distributoreL'intervento della polizia è stato eseguito nel deposito di una ditta di spedizioni del quartiere della periferia orientale di Napoli, dopo aver...

Droga dalla Spagna a Napoli in un distributore di bevandeUn carico di oltre 40 kg di droga proveniente dalla Spagna e diretto a Napoli è stato intercettato dalla polizia in un deposito di una ditta di...

Tutto quello che riguarda Droga dalla Spagna a Napoli tramite....

Temi più discussi: Traffico di droga tra Spagna, Toscana e Liguria, chiesti 130 anni di carcere per 18 imputati; Dalla Spagna tonnellate di droga in Versilia: chiuso il cerchio, chiesto processo per venti; Droga dalla Spagna, scatta un altro sequestro: scoperti in un furgone trentasette chili di hashish; Maxi traffico di droga dalla Spagna all'Italia, chiesti oltre 130 anni di carcere.

Dalla Spagna tonnellate di droga in Versilia: chiuso il cerchio, in 20 a processoCinquanta chili di droga a carico, trentatre capi d'imputazioni e richieste di condanna per oltre 122 anni. Sono i numeri di un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Federico Manotti della Pr ... primocanale.it

Trovati 37 chili di droga nel furgone del corriere. L’hashish dalla Spagna arriva a Sestri PonenteSequestrati dalla Guardia di finanza sei pacchi spediti da Barcellona. Caccia alla rete che traffica stupefacenti dalla penisola iberica. Pusher arrestato ... ilsecoloxix.it

Droga e poi violenta la fidanzata 15enne: condannato a 9 anni e tre mesi - facebook.com facebook

Caivano, tre arresti per spaccio di droga in centro storico Doppia operazione dei @_Carabinieri_ nel Comune a nord di Napoli. Due persone sono in carcere, una ai domiciliari @TgrRai x.com