Drappi speciali per la Quintana | La nostra rievocazione include

Quest’anno, i tradizionali palii delle gare cittadine della Quintana sono stati decorati con drappi speciali, simbolo di inclusione e partecipazione. La rievocazione storica prevede l’uso di questi tessuti particolari durante le cerimonie ufficiali e le premiazioni, coinvolgendo attivamente il pubblico e i partecipanti. Questi elementi decorativi arricchiscono l’atmosfera e sottolineano l’importanza di un rito che vede protagonisti cittadini e visitatori.

Un segno di inclusione e partecipazione: quest'anno, i tradizionali palii delle gare cittadine collaterali alla Quintana, ovvero quella per sbandieratori e musici nonché quella degli arcieri, saranno realizzati dai ragazzi del progetto 'L'Orto di Paolo', della Pagefha e dalle persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Ast di Ascoli. L'annuncio è stato dato ieri mattina, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dei soggetti coinvolti, il direttore generale dell'Ast Antonello Maraldo, alcuni dei ragazzi che parteciperanno al progetto e i referenti delle associazioni partner.