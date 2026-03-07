Drammatico incidente in Via del Mare | furgoncino esce fuori strada morto il conducente

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo lungo la Provinciale 73, conosciuta come via del mare, a circa dieci chilometri da Foggia. Un furgoncino Fiat Fiorino è uscito di strada, causando la morte del conducente, un uomo di 50 anni che viaggiava da solo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Drammatico incidente stradale, nel Foggiano. Un uomo di 50 anni, che viaggiava solo a bordo di un Fiorino, è morto a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 marzo, lungo la Provinciale 73, cosiddetta ‘via del mare’, a circa 10 km da Foggia. Per l'uomo - Florin Ion, classe 1976 - non c'è stato nulla da fare: trasportato in ospedale dagli operatori del 118, è deceduto subito dopo per i gravi traumi riportati nel sinistro. Sul posto, insieme ai paramedici, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Severo, che si sono occupati dei rilievi del caso. L'uomo, dipendente della azienda ‘Capobianco’, lascia una moglie e una figlia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

