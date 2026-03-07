Mascherano ha commentato l'incontro tra l’Inter Miami, con Messi, e la Casa Bianca, definendolo imbarazzante e caratterizzato da sorrisi forzati. A 24 ore dalla visita, si parla ancora di quella giornata, che ha lasciato un senso di disagio tra i presenti. L’evento, inizialmente previsto come un semplice incontro sportivo, si è trasformato in un momento di tensione pubblica.

Sorrisi forzati, imbarazzo. A distanza di 24 ore, la visita dell’Inter Miami di Messi alla Casa Bianca continua a far parlare di sé. “Dovevamo parlare solo di calcio, ma non è stato così“, ha spiegato Javier Mascherano, allenatore del club statunitense, in conferenza stampa prima della sfida al DC United. “Abbiamo accettato l’invito rispettando il protocollo, che vuole alla Casa Bianca la squadra campione. Era tutto pianificato per la settimana in cui avremmo giocato qui a Washington“, ha proseguito il tecnico. È stato infatti un incontro surreale: il club statunitense – campione in Major League Soccer (Mls) nel 2025 – ha fatto visita a Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Dovevamo parlare solo di calcio, ma non è stato così": Mascherano torna sull'imbarazzante incontro con Trump

