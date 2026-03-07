Dosi di cocaina e ubriachezza molesta | tre sanzionati in riviera

Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha intensificato i controlli lungo la riviera di levante di Genova, sanzionando tre persone coinvolte in episodi di consumo di cocaina e ubriachezza molesta. Le operazioni sono state parte di una serie di verifiche mirate a mantenere l'ordine pubblico nella zona. Durante le operazioni, sono state identificate le tre persone che sono state poi sanzionate per le infrazioni riscontrate.

Nelle scorse ore i controlli anticrimine della polizia di Stato si sono spostati anche a levante di Genova. Due italiani, di 50 e 56 anni, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, mentre un 37enne è stato denunciato per ubriachezza. I due italiani, fermati dagli agenti del commissariato di Chiavari, sono stati trovati rispettivamente in possesso di una e due dosi di cocaina. Sono così stati segnalati alla Prefettura. Alla stazione di Chiavari gli agenti si sono poi imbattuti in un 37enne italiano in evidente stato d’ebbrezza che è stato sanzionato e successivamente segnalato all’Asl e al Comune. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

