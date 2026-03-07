Dosi di cocaina e ubriachezza molesta | tre sanzionati a Chiavari

Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha effettuato controlli anticrimine nel levante genovese, a Chiavari. Durante le operazioni, sono state identificate tre persone che sono state sanzionate per aver consumato cocaina e aver disturbato con comportamenti molesti a causa dell’ubriachezza. Le autorità hanno agito per garantire la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine nella zona.

Nelle scorse ore i controlli anticrimine della polizia di Stato si sono spostati anche sul levante genovese. Due italiani, di 50 e 56 anni, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, mentre un 37enne è stato denunciato per ubriachezza. I due italiani, fermati dagli agenti del commissariato di Chiavari, sono stati trovati rispettivamente in possesso di una e due dosi di cocaina. Sono così stati segnalati alla Prefettura. Alla stazione di Chiavari gli agenti si sono poi imbattuti in un 37enne italiano in evidente stato d’ebbrezza che è stato sanzionato e successivamente segnalato all’Asl e al Comune. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

