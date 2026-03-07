Doppio incidente in moto lungo la Sp72 e in viale Brodolini | soccorsi in azione

Oggi pomeriggio si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto motociclisti e veicoli a Garlate. Il primo si è verificato alle 15.30 lungo la Sp72, vicino al confine con Pescate, dove un motorino e un’auto sono rimasti coinvolti in uno schianto. Il secondo incidente è avvenuto in viale Brodolini, richiedendo l’intervento dei soccorsi in codice giallo.

Schianto tra auto e moto lungo la Sp72 a Garlate. L'incidente è avvenuto alle ore 15.30 di oggi, sabato 7 marzo, lungo via Statale, a poca distanza dal confine con Pescate e ha richiesto l'intervento dei soccorsi in codice giallo. A seguito dell'impatto è infatti rimasto ferito un uomo di 53 anni. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, allertando inoltre i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo una prima assistenza ricevuta a bordo strada, il 53enne è stato quindi trasferito all'ospedale Mandic sempre in codice giallo.