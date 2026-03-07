Doppietta di Scamacca nel finale | l’Atalanta rimonta l’Udinese e chiude sul 2-2

Nella partita tra Atalanta e Udinese, Scamacca ha segnato due gol nel finale, portando la squadra bergamasca a pareggiare 2-2. La gara si è giocata a Bergamo il 7 marzo 2026, dopo le fatiche infrasettimanali e con quattro titolari assenti. L'incontro ha visto un continuo susseguirsi di occasioni e cambi di risultato.

Bergamo, 7 marzo 2026 – Le fatiche infrasettimanali, e le assenze di quattro titolari ad accorciare le rotazioni nerazzurre, presentano nuovamente il conto all'Atalanta, alla diciassettesima partita dal 2 gennaio, che, dopo la sconfitta con il Sassuolo di domenica scorsa, frena anche in casa, con un 2-2 in rimonta con l' Udinese. In rimonta. Punto peraltro guadagnato per come si erano messe le cose, con i nerazzurri sotto 0-2 fino ad un quarto d'ora dalla fine, anche se nel finale la squadra di Palladino sembrava avere ancora benzina per ribaltarla e vincerla. Punto che muove poco la classifica, portandola a 46 punti. Dea frenata nel primo tempo dalla ragnatela tattica schierata dall'Udinese, con raddoppi sistematici e anticipi giocando anche di fisico.