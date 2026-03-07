Doposcuola e inclusione dal Comune 120mila euro | stilato l' elenco dei beneficiari

Il Comune di Ferrara ha approvato un finanziamento di 120mila euro destinato a servizi di doposcuola e progetti di inclusione. Sono state ammesse 30 domande, coinvolgendo oltre 1.600 famiglie e 1.705 bambini, di cui 222 con la legge 104. L’avviso pubblico riguarda l’assegnazione di fondi per sostenere iniziative educative extrascolastiche e percorsi di integrazione per l’anno scolastico in corso.

Sono 30 le domande ammesse, per un totale di oltre 1.600 famiglie coinvolte e 1.705 bambini, di cui 222 con la legge 104: questi i numeri dell'avviso pubblico del Comune di Ferrara a sostegno dei servizi educativi extrascolastici doposcuola e dei percorsi di inclusione per l'anno scolastico 20252026. "Tali servizi - afferma l'assessore alla Pubblica istruzione, Chiara Scaramagli - rappresentano un importante sostegno allo studio, alla socializzazione e al benessere degli studenti ferraresi, fornendo un fondamentale supporto al progetto di vita e al successo formativo dei ragazzi anche mediante la riduzione del costo di un servizio fondamentale per la crescita e lo sviluppo armonioso.

