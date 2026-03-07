Dopo il disastro demografico il DNA dei koala torna a crescere

Dopo un lungo periodo di declino, la popolazione di koala sta mostrando segni di ripresa nel DNA. Gli scienziati hanno osservato un aumento nella diversità genetica, indicativo di una crescita numerica. Questo risultato suggerisce che il numero di individui sta aumentando, portando a un miglioramento nella varietà genetica della specie. La ricerca si basa su analisi genetiche condotte in diverse aree del loro habitat naturale.

La crescita rapida di una popolazione può contribuire a recuperare parte della diversità genetica perduta dopo un periodo di forte declino. È quanto suggerisce un nuovo studio genomico dedicato ai koala, che offre uno sguardo interessante su come le specie possano recuperare dopo gravi crisi demografiche. La ricerca mostra che quando il numero di individui aumenta rapidamente dopo un crollo della popolazione, il processo di ricombinazione genetica può riorganizzare il DNA in nuove combinazioni. Questo meccanismo può aiutare le popolazioni a recuperare la variabilità genetica necessaria per sopravvivere nel lungo periodo e adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente.