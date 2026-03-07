Donne & Lavoro a Sansepolcro premiata Rosetta Del Bene

A Sansepolcro si è svolta la cerimonia di premiazione di Rosetta Del Bene nell’ambito dell’evento “Donne & Lavoro”. L’occasione ha visto la consegna di un riconoscimento a una protagonista del settore, in un momento di celebrazione dedicato alle donne che lavorano. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e organizzatori, con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile nel mondo professionale.

Arezzo, 7 marzo 2026 – "Donne & Lavoro", a Sansepolcro premiata Rosetta Del Bene. Si è svolta presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi la terza edizione di "Donne & Lavoro", iniziativa promossa dal Comune di Sansepolcro, attraverso l'Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L'evento, dedicato al riconoscimento del ruolo della donna nel mondo dell'impresa e del lavoro, ha rappresentato un momento di riflessione e valorizzazione dell'impegno femminile nel tessuto economico e sociale del territorio. Nel corso della mattinata è stato conferito un riconoscimento speciale alla Sig. "Donne & Lavoro" – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – "Donne & Lavoro" – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.