Donne & Lavoro a Sansepolcro premiata Rosetta Del Bene

A Sansepolcro si è svolta la terza edizione di “Donne & Lavoro” nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi. L’evento, promosso dal Comune tramite l’Assessorato alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità, si è tenuto in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Durante l’iniziativa, è stato premiato Rosetta Del Bene.

Nel suo intervento, Rosetta Del Bene ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura del rispetto e della collaborazione Nel corso della mattinata è stato conferito un riconoscimento speciale alla Sig.ra Rosetta Del Bene, moglie del Cavalier Valentino Mercati e cofondatrice di Aboca, figura che negli anni ha rappresentato un esempio significativo di donna imprenditrice, madre e compagna di vita, capace di coniugare visione, dedizione e attenzione verso le persone e la comunità. L’incontro è stato arricchito dagli interventi musicali del Maestro Laura Cuku Hodaj e del Maestro Fabio Battistelli, che hanno accompagnato la cerimonia contribuendo a creare un momento di condivisione e partecipazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

