Il 8 marzo, alle 21, al teatro dei Rozzi di Siena, si terrà la rappresentazione di

L’8 marzo a Teatro con " Donne informate sui fatti ": alle 21 nello spazio scenico dei Rozzi, per la stagione teatrale del Comune di Siena, (sipario blu) un testo di Carlo Fruttero per la regia di Paola Benocci e Maria Grazia Solano. "Quello che mi ha letteralmente rapito – ci dice la regista Paola Benocci – è la potenza della scrittura. Ho riunito un gruppo di attrici bravissime, alcune delle quali compagne della Scuola del Piccolo Teatro di Milano, per dare corpo a questa storia tutta femminile. Vorrei citarle tutte: Pia Lanciotti, Maria Grazia Solano, Paola Roscioli, Olivia Manescalchi, Valentina Virando e Francesca Piccolo. Vorrei ringraziare le figlie dell’autore, Carlotta e Federica Fruttero che hanno accolto con entusiasmo la proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Donne informate sui fatti’. La lezione di Fruttero

