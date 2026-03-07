Donne e rappresentanza Petitti Pd | A Rimini le sindache sono triplicate in 30 anni ma è solo un 15%

In Emilia-Romagna, negli ultimi 30 anni, il numero di sindache a Rimini è aumentato, triplicando, ma rappresentano ancora solo il 15% delle cariche politiche femminili. La presenza femminile nel lavoro e nelle istituzioni continua a crescere, anche se il divario di genere rimane evidente. Questi dati riguardano la regione e la provincia di Rimini, senza coinvolgere altri territori.

Trent'anni di screening mammografico in Romagna confermano un modello di prevenzione tra i più avanzati d'Italia.

