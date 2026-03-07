Donne e rappresentanza Petitti Pd | A Rimini le sindache sono triplicate in 30 anni ma è solo un 15%

In Emilia-Romagna, le donne che ricoprono ruoli nelle istituzioni e nel mondo del lavoro sono aumentate negli ultimi trent’anni, con una crescita significativa a Rimini dove le sindache sono triplicate. Tuttavia, nonostante i progressi, le donne rappresentano ancora solo il 15 per cento delle figure di leadership. La presenza femminile si fa più consistente, ma il divario di genere rimane evidente.

In Emilia-Romagna e in provincia di Rimini la presenza femminile nel lavoro e nelle istituzioni cresce, ma il divario resta evidente In Emilia-Romagna e in provincia di Rimini la presenza femminile nel lavoro e nelle istituzioni cresce, ma il divario resta evidente. “Negli anni Novanta le sindache nel riminese erano appena il 3-5%. Oggi siamo intorno al 15%: un progresso reale, ma ancora insufficiente”, afferma Emma Petitti alla vigilia dell’8 marzo. “La nostra regione è tra le più avanzate d’Italia, ma la parità non è ancora compiuta”. Con un tasso di occupazione femminile oltre il 63%, quasi dieci punti sopra la media italiana, l’Emilia-Romagna si conferma un territorio dinamico, dove le donne trainano crescita e innovazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Trent’anni di screening al seno in Romagna. Petitti (Pd): “Risultati ottimi, ma la prevenzione va rafforzata”Trent’anni di screening mammografico in Romagna confermano un modello di prevenzione tra i più avanzati d’Italia.

Oggi e sempre, 8 marzo. Auguri a tutte le donne - facebook.com facebook

Non serve una giornata di #mimose, ma politiche concrete per le #donne pari opportunità nel lavoro servizi per l’infanzia contrasto alla violenza di genere Ma soprattutto una nuova cultura: perché la parità non è un favore, ma un diritto. #8Marzo #festad x.com