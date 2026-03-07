Donne e motori al Mercato Coperto la mostra che sfida i luoghi comuni

Al Mercato Coperto di Ravenna è stata inaugurata una mostra dedicata alla storia dell’automobile, con un focus particolare sulle donne. L’esposizione presenta fotografie, documenti e oggetti legati al ruolo femminile nel mondo delle auto, offrendo un’interpretazione meno convenzionale di questa realtà. La mostra resterà aperta fino a una data da definirsi, accogliendo visitatori interessati a scoprire un lato meno noto della mobilità.

A Ravenna inaugurata l’esposizione dedicata al contributo femminile nella storia dell’automobile, tra invenzioni, innovazioni e storie poco conosciute Al Mercato Coperto di Ravenna si apre un viaggio nella storia dell’automobile, visto da una prospettiva spesso dimenticata. È stata inaugurata sabato mattina (7 marzo) la mostra “Donne e motori. Non solo un affare maschile”, promossa dai Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Host, Ravenna Romagna Padusa e Cervia Ad Novas, con il patrocinio del Comune di Ravenna e in collaborazione con Panathlon Club Ravenna e Mercato Coperto. La mostra è stata curata dalla storica dello sport Adriana Balzarini ed è stata realizzata grazie all’impegno di Riccarda Suprani, Silvia Mezzetti, Federica Pirazzini, Rossella Dell’Accio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

