Donne e lavoro persiste il divario che pesa su stipendi e carriere

Il divario di genere nel mondo del lavoro continua a influenzare stipendi e percorsi di carriera. Le donne affrontano difficoltà maggiori nel avanzare professionalmente e nel gestire i turni lavorativi con le responsabilità familiari. Inoltre, permane un’idea radicata circa le mansioni considerate appropriate per uomini e donne, contribuendo a mantenere le disparità.

I dati e le esperienze riportati dalla Cgil. In Veneto la condizione femminile non migliora, l'occupazione è ancora 18 punti al di sotto di quella maschile. Resta sbilanciato il carico di cura familiare, con conseguenze anche sulle pensioni Il divario di genere nel lavoro non è solo una questione di numeri: le donne subiscono percorsi di carriera più tortuosi, più difficoltà a conciliare i turni con le necessità familiari e un'idea ancora diffusa di quali mansioni siano “da uomini” e quali no. I dati, presentati da Cgil alla vigilia dell'8 marzo (ricerca Ires su dati Istat ed Eurostat), confermano ancora una volta questi aspetti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Donne più istruite ma stipendi e pensioni dimezzati: il divarioIl rendiconto di genere dell'Inps conferma un divario strutturale che attraversa l'intera società italiana: le donne sono più diplomate e laureate...

Leggi anche: La nuova normativa europea punta a rendere trasparenti gli stipendi e ad accelerare la lotta alle differenze retributive tra uomini e donne. Per questo sarà possibile, se il divario c'è e non viene modificato, rivolgersi al giudice per avere quello che spetta

8 marzo: lavoro, sfida aperta. Donne più istruite ma meno pagateOccupazione più bassa, carriere più fragili e salari inferiori: i numeri della parità ancora lontana nel lavoro ... lopinionista.it

Stipendi e lavoro, le donne pagate 10mila euro in meno degli uominiTREVISO - Un divario che sì si è ridotto negli ultimi anni (com'è il minimo aspettarsi del resto), ma che ancora c'è. E il lavoro da fare in questo ... ilgazzettino.it

Ieri ero al Milano Bergamo Airport alla conferenza per la Giornata Internazionale della Donna. Un momento per valorizzare il ruolo delle donne nel ciclismo, nello sport e nella società. Lo sport crea opportunità, ispira e unisce. Viva lo sport. Viva le donne. x.com