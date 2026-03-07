domenica tutti a pulire il paese vecchio

Domenica mattina alle 9, gli abitanti di Gorfigliano, nel Comune di Minucciano, si riuniranno nella piazza della chiesa vecchia per pulire la zona dove sorgeva il paese vecchio sul Colle di Casa. L’evento è stato organizzato per coinvolgere la comunità in questa attività di riqualificazione, con l’obiettivo di ripulire e sistemare l’area.

Appello agli abitanti di Gorfigliano, in Comune di Minucciano, per andare a pulire la zona dove sorgeva il paese vecchio sul Colle di Casa, per domani, domenica 8 marzo, con inizio alle 9 e un ritrovo presso la piazza della chiesa vecchia. Per informazioni rivolgersi a Mariano Coiai, Marcello Ferri. Tutti i volenterosi e volenterose saranno ben accetti. "Ripuliremo – spiega Carlo Spadoni, uno dei promotori - la zona del paese vecchio e faremo riaffiorare i ruderi delle vecchie abitazioni. Il nostro intento è quello di ricollegare il sito della chiesa vecchia e del museo Olimpio Cammelli agli antichi sentieri esistenti.

