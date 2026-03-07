Domenica In gli ospiti della puntata dell’8 marzo

Domenica In, condotto da Mara Venier, torna domenica 8 marzo con una nuova puntata. Tra gli ospiti previsti ci sono Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, e altri artisti e personaggi pubblici. La puntata si svolge a Roma e sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo ai telespettatori un mix di musica, interviste e intrattenimento.

"Domenica in" con Mara Venier, 2025 ROMA - Reduci dal recente successo sanremese, Elettra Lamborghini, con il brano "Voilà", e Francesco Renga, con "Il meglio di me", saranno ospiti del nuovo appuntamento con "Domenica In", condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 8 marzo alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La puntata ospiterà anche numerosi protagonisti del cinema e della televisione, a partire da Alessandro Gassmann che presenterà la nuova serie-tv "Guerrieri – La regola dell'equilibrio" in cui interpreta l'avvocato Guido Guerrieri, in onda da lunedì 9 marzo alle 21.