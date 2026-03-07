Domani 8 marzo | musica di Oisa con il duo Bruschi-Fernandez alla cioccolateria Vestri

Domani, 8 marzo, presso la cioccolateria Vestri di Arezzo, si terrà un evento musicale con il duo Bruschi-Fernandez che interpreterà brani di Oisa. L'iniziativa prevede anche la degustazione di cioccolato e una sorpresa dedicata ai presenti. L'appuntamento si inserisce in un calendario di eventi che combina musica dal vivo e momenti di convivialità.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Sarà un 8 marzo diverso dal solito, tra musica dal vivo, cioccolato e una sorpresa speciale per il pubblico. Domenica 8 marzo alle 17,30 OIDA Orchestra Instabile di Arezzo dà il via alle celebrazioni per i suoi dieci anni con un evento speciale alla Cioccolateria Vestri, dove la musica incontrerà il gusto e la fantasia con la “Caccia al Biglietto d’Oro”. Protagonista della serata sarà il duo formato da Gianni Bruschi (voce) e Santiago Fernandez (pianoforte), in concerto ad accesso gratuito con l’ospite speciale chitarrista e compositore cileno Tito Cerda, artista specializzato in musica latinoamericana, direttore dell'orchestra di Tango Vara Dorada e attualmente in residenza artistica a Spazio Seme con la compagnia Atlas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

