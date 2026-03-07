Domanda GPS 2026 | inserire data del 16 marzo non fa perdere l’annualità utile per il concorso o la ricostruzione di carriera

Durante il question time trasmesso il 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, si è discusso se inserire la data del 16 marzo nel question time GPS 2026 comporti la perdita dell’annualità utile per il concorso o la ricostruzione di carriera. Un esperto ha confermato che tale inserimento non influisce sulla validità dell’annualità. La discussione si è concentrata su questioni di gestione dei dati e procedure amministrative.

Nel question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alla dichiarazione del servizio nelle graduatorie, in particolare per chi alla data del 16 marzo giorno di scadenza per la presentazione della domanda ha già raggiunto i 12 punti per cui non ha la necessità di richiedere la riserva per il servizio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Inserire un master nelle GPS 2026: il titolo deve essere conseguito entro il 16 marzo. Pillole di Question TimeNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata... GPS 2026, perché non ci si può più inserire per la classe di concorso A066? Letterainviata da Cinzia Lombardi – Quest’anno ci sarà la riapertura delle GPS per i docenti. Contenuti e approfondimenti su Domanda GPS 2026 inserire data del 16.... Temi più discussi: GPS 2026, supplenze brevi non consecutive: modalità di inserimento nella domanda. Pillole di Question Time; GPS 2026/2028, importanti chiarimenti del MIM per la presentazione delle domande: le FAQ; GPS 2026 classi di concorso: come funzionano gli accorpamenti?; GPS 2026: cambio di titolo di accesso e trasposizione del punteggio nelle GPS sostegno [FAQ e Chiarimenti]. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Graduatorie GPS 2026: ecco perché non è possibile eliminare titoli sbagliati inseriti nel 2024Graduatorie GPS 2026: la domanda permette l'aggiornamento per aspiranti già inseriti nel 2024. Non è possibile eliminare gli altri titoli. orizzontescuola.it Ogni anno la domanda è sempre la stessa: quando dobbiamo spostare le lancette e quali conseguenze ha sulla nostra quotidianità - facebook.com facebook “Come sono stati i bombardamenti oggi”: la surreale domanda di Tajani all’ambasciatrice in Iran x.com