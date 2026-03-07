Docente presa a pugni a Bologna | Cure immediate e grande umanità al Santa Scolastica

Una docente dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Piedimonte San Germano è stata colpita con un pugno a Bologna. Dopo aver accusato un malore durante il viaggio di ritorno da una gita scolastica, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove ha subito tutti gli accertamenti necessari e ha ricevuto cure immediate.

Accolta dal personale del pronto soccorso di Cassino dopo il malore durante il viaggio di ritorno. Tac e accertamenti: riscontrate due contusioni al volto. La donna, dopo le prime cure a Bologna aveva deciso di far ritorno insieme alla scolaresca ed ha iniziato a sentirsi poco bene mentre il gruppo stava rientrando nel Cassinate. Per questo motivo è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale 'Santa Scolastica'. All'arrivo la docente ha trovato ad attenderla un'équipe medica già pronta, allertata preventivamente dal personale del 118. I sanitari hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti clinici, tra cui una Tac e diversi controlli specialistici.

