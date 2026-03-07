Docente presa a pugni a Bologna | Cure immediate e grande umanità al Santa Scolastica

Una docente dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Piedimonte San Germano è stata presa a pugni a Bologna. Dopo il viaggio di ritorno da una gita scolastica, ha accusato un malore e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari. La donna ha ricevuto cure immediate e assistenza umanitaria dal personale ospedaliero.

Accolta dal personale del pronto soccorso di Cassino dopo il malore durante il viaggio di ritorno. Tac e accertamenti: riscontrate due contusioni al volto. La donna, dopo le prime cure a Bologna aveva deciso di far ritorno insieme alla scolaresca ed ha iniziato a sentirsi poco bene mentre il gruppo stava rientrando nel Cassinate. Per questo motivo è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Scolastica’. All’arrivo la docente ha trovato ad attenderla un’équipe medica già pronta, allertata preventivamente dal personale del 118. I sanitari hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti clinici, tra cui una Tac e diversi controlli specialistici. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

"Poté di più colei che amò di più" Santa Scolastica da Norcia Norcia 2 marzo 480 Piumarola 10 febbraio 547 #SantaScolastica #Patrona #monachebenedettine #norcia #2marzo480 - facebook.com facebook

Oggi la Chiesa ricorda Santa Scolastica, sorella gemella di San Benedetto. Due vite intrecciate, un’unica radice: l’amore per Dio. Dalla loro storia nasce una fraternità che diventa sorellanza, preghiera e comunione nella Chiesa Se ne parla a @dibuonma x.com