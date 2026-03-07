Distrugge l' auto gliela riparano poi il giallo del pezzo appeso e la prima fila | Kimi che giornata!

Un giorno intenso per Kimi, che ha visto la sua auto distrutta e successivamente riparata. Tra il pezzo appeso e la prima fila, il pilota della Mercedes ha affrontato diverse sfide. Durante le libere 3, il bolognese è stato coinvolto in un incidente che ha fatto rischiare di escluderlo dalle qualifiche. La giornata si è conclusa con un mix di problemi e momenti di tensione.

Toto Wolff gli ha mostrato sul monitor la ricostruzione dell’incidente, gli ha consigliato di studiarla bene e poi lo ha abbracciato sorridendo, come un padre: “Mantieni la fiducia”. È stata una delle immagini più intense della decisamente movimentata giornata di Kimi Antonelli. Il bolognese, che domani a Melbourne partirà in prima fila accanto a George Russell, ha rischiato seriamente di non correrle nemmeno le qualifiche del primo GP della stagione. Colpa di un brutto incidente durante le libere 3 in cui ha semidistrutto la sua Mercedes. Ma i suoi meccanici hanno fatto una specie di miracolo e il 19enne bolognese è riuscito a partecipare alla Q1 e via via a tutte le sessioni fino alla prima fila, che vale già come una vittoria per quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

