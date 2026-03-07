disponibile il programma del c movie film festival di rimini

È stato annunciato il programma della terza edizione del C-MOVIE Film Festival, che si terrà a Rimini dal 12 al 14 marzo 2026. La manifestazione è organizzata da Kitchenfilm e vede come direttrice artistica Emanuela Piovano, regista e distributrice. La Cineteca di Rimini collabora con gli organizzatori per questa kermesse dedicata al cinema.

"Cinema, corpi e convivenze". Tre giorni di proiezioni, incontri e ospiti alla Cineteca di Rimini e al Cinema Fulgor Si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 marzo 2026 la terza edizione di C-MOVIE Film Festival, manifestazione organizzata da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano, in collaborazione con la Cineteca di Rimini.Tre giorni di proiezioni, incontri, testimonianze e dibattiti, tra la Cineteca e il Cinema Fulgor, confermano C-MOVIE come uno spazio di dialogo tra cinema d’autore, letteratura e pensiero contemporaneo, tenendo saldi i tre concetti fondamentali che accompagnano la manifestazione dalla sua prima edizione: Cinema, Corpi e Convivenze. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

