Discesa libera in Val di Fassa seconda vittoria per Pirovano

Nella Val di Fassa si sono svolti eventi di discesa libera e Laura Pirovano ha ottenuto la sua seconda vittoria in questa disciplina. La gara si è svolta sul campo di località nota per le sue piste impegnative. Pirovano si è distinta per le sue prestazioni, confermando il suo ruolo di atleta di punta nel panorama della velocità. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta.

Il magico weekend della Val di Fassa consacra definitivamente Laura Pirovano come la nuova regina della velocità mondiale. Con una prestazione ai limiti della perfezione, la ventottenne azzurra ha siglato un fantastico bis, trionfando anche nella seconda discesa libera di Coppa del Mondo, la penultima di questa entusiasmante stagione. La pista di casa si è confermata il teatro ideale per l'atleta trentina che, con una precisione chirurgica, ha beffato la concorrenza internazionale per il secondo giorno consecutivo. Il centesimo del destino e il primato in classifica. La vittoria di oggi ha assunto i contorni di un vero e proprio thriller sportivo: esattamente come accaduto nella gara precedente, Pirovano si è imposta con un distacco infinitesimale.