Disastro iscritti al Liceo Classico 5% | è il Latino che fa paura? A cosa serve studiarlo nel XXI secolo?

Per l’anno scolastico 2026-2027, i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione mostrano che i licei continuano a essere la scelta principale tra le famiglie italiane, con una quota di iscritti al Liceo Classico che si ferma intorno al 5 per cento. Tra le materie più temute dagli studenti, il Latino si conferma come una delle principali difficoltà, sollevando domande sulla sua rilevanza nel mondo moderno.

I dati più recenti sulle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2026-2027, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e analizzati da diversi osservatori del settore, confermano una tendenza ormai consolidata: i licei restano la scelta prevalente delle famiglie italiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscrittiAlla chiusura delle iscrizioni agli istituti superiori, i numeri confermano una tendenza che non può più essere considerata episodica.

Atreju: Frassinetti (FdI), rilanciamo liceo classico. Latino e greco non sono lingue morte“Alla festa di Atreju, nel dibattito sulla scuola, ho voluto ribadire la necessità di rilanciare il liceo classico per contrastare il calo di...

Il latino fa scappare gli studenti? Il liceo classico continua a perdere iscrittiLe iscrizioni agli istituti superiori confermano una tendenza ormai strutturale: gli indirizzi con il latino arretrano, quelli senza crescono. Non è solo una questione di numeri, ma di immaginario cul ... panorama.it

Liceo classico in crisi, Giuliani: Oggi si fanno tutti i compiti per casa in 40 minuti, chi sta ore su una versione di greco?Perché nessuno vuole più iscriversi al liceo classico? La domanda viene spontanea dopo la pubblicazione dei dati sulle iscrizioni 2026/2027, le cui procedure si sono concluse lo scorso 21 febbraio. Se ... tecnicadellascuola.it

Aperto il #concorso per entrare nella Scuola Navale Militare Francesco #Morosini di #Venezia. Sono disponibili 70 posti: - 50 per frequentare il 3° Liceo Scientifico - 20 per frequentare il 3°Liceo Classico. Un'esperienza formativa unica. Leggi il bando di conco - facebook.com facebook