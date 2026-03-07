Disabilità e scuola | una raccolta fondi per raccontare la storia di Michele

Il Centro Documentazione Handicap ha avviato un progetto che racconta la storia di Michele Morritti, uno studente disabile proveniente dalla Puglia e arrivato a Bologna negli anni ’70. Il podcast documentario, intitolato

Il progetto non è solo un esercizio di memoria, ma un viaggio in un’epoca di trasformazioni. Michele fu tra i primi a frequentare quel modello scolastico bolognese che divenne un punto di riferimento per l’integrazione. "L’esperienza di Michele – spiega Valeria Alpi del CDH – assomiglia a quella di tanti bambini di allora: i compiti, il compagno di banco, le prime cotte. Ma sullo sfondo c'è un sistema che cambia, che si apre faticosamente alla disabilità". Il racconto si snoda fino al 1981, anno del diploma. Un traguardo che Michele definì, con una punta di amarezza, la fine dei suoi "anni di piombo": un periodo di sforzi immani in cui, nonostante il progresso del sistema, sentì di non essere stato valorizzato appieno nella sua individualità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

