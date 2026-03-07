Disabile bloccato sulla pedana | L’accessibilità è fondamentale Serve una riflessione ampia

Un disabile è rimasto bloccato sulla pedana durante un evento pubblico a Grosseto. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha commentato la questione sottolineando l'importanza dell’accessibilità. La vicenda ha suscitato attenzione e portato alla luce problemi legati alle barriere architettoniche. La situazione ha acceso il dibattito sulla necessità di migliorare le strutture per garantire un reale diritto di movimento a tutti.

GROSSETO Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione dopo la segnalazione del Garante della Disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, in merito al reiterato malfunzionamento della pedana montascale al Dipartimento socio-sanitario di via Roma. La vicenda che ha coinvolto un cittadino rimasto bloccato sulla pedana montascale fino a manifestare attacchi di panico per la condizione di immobilità e vulnerabilità vissuta, "non può essere letta come un semplice incidente tecnico – inizia il presidente Romano Pesavento – In un contesto sanitario, l'accessibilità non rappresenta un elemento accessorio dell'organizzazione dei servizi, ma costituisce parte integrante della garanzia effettiva del diritto alla salute.