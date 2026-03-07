Diritti delle donne | i dati USA dell'effetto Trump

Negli Stati Uniti, i dati relativi ai diritti delle donne mostrano un quadro in cui le dichiarazioni di alcuni leader politici hanno suscitato reazioni e preoccupazioni. Un presidente ha spesso parlato delle donne concentrandosi sul loro aspetto fisico e sulla giovane età, mentre ha rivolto insulti e commenti offensivi alle altre. Le espressioni sono spesso state caratterizzate da toni infantili o volgari.

Un presidente che riconosce e apprezza le donne solo per l'aspetto fisico e la giovane età e insulta tutte le altre oscillando tra la battuta infantile e quella volgare non è una buona premessa per chi vive nella normalità. Anche se si tratta solo della reazione viscerale al cambiamento in atto, un contraccolpo da mettere in conto, può generare conseguenze pesanti. Così è successo. A cascata, un'ondata misogina è ricaduta sul dibattito pubblico. Alla fine dell'anno scorso l'ala conservatrice e antifemminista americana lanciava la provocazione: "Le donne rovinano i luoghi di lavoro?".