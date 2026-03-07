Diritti delle donne e genitorialità | incontro alla Cgil Trasformare la paternità in un diritto strutturale e sociale

Durante un incontro organizzato dalla Cgil Forlì-Cesena con il Collettivo Monnalisa Aps, sono stati discussi temi legati ai diritti delle donne e alla genitorialità. L’evento ha affrontato questioni come il congedo paritario, la parità di genere e la contrattazione sindacale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento nelle modalità di gestione della paternità e della maternità. L’iniziativa si è svolta nel mese dedicato ai diritti delle donne.

“Abbiamo scelto di affrontare il tema della genitorialità perché se ne parla ancora troppo poco all’interno delle politiche di genere - commenta Giulia Troiano, funzionaria sindacale e componente del Coordinamento della Parità di Genere Cgil Forlì-Cesena -. Spesso si pensa che il part-time o la flessibilità siano le uniche soluzioni per migliorare le condizioni delle donne madri e lavoratrici, mentre in realtà queste soluzioni nascondono profonde disparità strutturali, come il gender pay gap intorno al 30%. In Italia, il congedo di paternità resta fortemente limitato. Trasformare la paternità in un diritto strutturale e sociale, e non solo in una concessione temporanea, deve diventare una priorità per raggiungere una reale parità”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

