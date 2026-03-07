Diritti delle donne e genitorialità | incontro alla Cgil Trasformare la paternità in un diritto strutturale e sociale

Durante un incontro organizzato dalla Cgil Forlì-Cesena con il Collettivo Monnalisa Aps, sono stati discussi temi legati ai diritti delle donne e alla genitorialità. L’evento ha affrontato questioni come il congedo paritario, la parità di genere e la contrattazione sindacale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento nelle modalità di gestione della paternità e della maternità. L’iniziativa si è svolta nel mese dedicato ai diritti delle donne.

“Abbiamo scelto di affrontare il tema della genitorialità perché se ne parla ancora troppo poco all’interno delle politiche di genere - commenta Giulia Troiano, funzionaria sindacale e componente del Coordinamento della Parità di Genere Cgil Forlì-Cesena -. Spesso si pensa che il part-time o la flessibilità siano le uniche soluzioni per migliorare le condizioni delle donne madri e lavoratrici, mentre in realtà queste soluzioni nascondono profonde disparità strutturali, come il gender pay gap intorno al 30%. In Italia, il congedo di paternità resta fortemente limitato. Trasformare la paternità in un diritto strutturale e sociale, e non solo in una concessione temporanea, deve diventare una priorità per raggiungere una reale parità”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Flai Cgil Brindisi e l'8 marzo: “Diritti delle donne e democrazia non si toccano” In piazza in difesa dei diritti delle donne, un flash mob con Cgil, Uil e Arcigay "Alan Turing"Cgil, Uil e associazioni aderenti alla rete nazionale Dire contestano il Ddl Bongiorno: “Rischia di rendere più difficile denunciare la violenza” In... Tutti gli aggiornamenti su Diritti delle donne e genitorialità.... Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Uguaglianza di genere: l'azione dell'UE per i diritti delle donne | Tematiche | Parlamento europeo; Sessione europea, la Regione punta su diritti delle donne e tutela dell’infanzia; Giornata Internazionale dei diritti delle donne, FLC CGIL: il 9 marzo sciopero nei nostri settori. Milano, corteo 8 marzo ‘Non Una di Meno’ per i diritti delle donne: percorso e strade chiuseUna manifestazione al grido ‘Le nostre vite valgono’. Lunedì 9 marzo, invece, è stato indetto uno sciopero transfemminista globale ... msn.com Diritti delle donne: sciopero, iniziative e corteo transfemministaLunedì 9 marzo, Filcams Cgil e Flc Cgil hanno proclamato lo sciopero per alcuni settori, ma lo stesso giorno c'è anche uno sciopero generale di altre sigle sindacali: in serata un corteo ... genovatoday.it Il Lago di Garda ha i suoi diritti. Ecco il ddl di Floridia, Patton e Spagnolli. Ma perché Lo spieghiamo in questo servizio x.com Con la Giornata internazionale dei diritti della donna prende il via “Donne che contano”, campagna di sensibilizzazione di Federcasse BCC sull'importanza dell'educazione finanziaria. «Da sempre siamo convinti», spiega il presidente, Augusto dell’Erba, «che - facebook.com facebook