DIRETTA I Modena-Cesena derby ad alta tensione al Braglia Mignani preferisce Piacentini a Mangraviti

Al Braglia si gioca il derby tra Modena e Cesena, con quest’ultimo che arriva in una fase difficile e cerca una reazione. Mignani ha deciso di schierare Piacentini dal primo minuto, preferendolo a Mangraviti. La partita si presenta come un incontro importante per entrambe le squadre, con molti tifosi presenti sugli spalti. La cronaca in tempo reale segue passo passo le azioni più significative.

Un Cesena in caduta libera affronta un delicato e molto sentito derby con il Modena allo stadio Braglia. I numeri del Cavalluccio nel 2026 sono imbarazzanti (appena sette punti) e Mignani, contestato anche dalla Curva Mare dopo il ko col Monza, è chiamato a rinsaldare una panchina sempre più traballante. L'unica nota positiva è che la classifica dice che il Cesena sarebbe oggi ancora nei playoff, ottavo con 38 punti, uno in più del Sudtirol di Castori. I canarini allenati da Sottil sono sesti con 43 punti. Altalenante l'andamento degli emiliani ma il potenziale, soprattutto in attacco, è davvero notevole con i vari De Luca, Gliozzi, Pedro Mendes e Defrel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

DIRETTA Empoli-Cesena, panchina per Berti e Mangraviti: dall'inizio Bisoli e PiacentiniAl Castellani va in scena Empoli-Cesena, una sfida tra due squadre in piena crisi.

DIRETTA Reggiana-Cesena 0-0, tempo di derby al Mapei stadium: le scelte di Dionigi e MignaniTempo di derby al Mapei stadium ed è un derby molto sentito con annessa rivalità tra le tifoserie, ma Reggiana-Cesena si gioca senza tifosi romagnoli...

