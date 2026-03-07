Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Pisa 2-0 Thuram trova il raddoppio

Durante la 28esima giornata della Serie A, si sono disputate diverse partite con aggiornamenti in tempo reale. Tra queste, la sfida tra la Juventus e il Pisa si è conclusa con un risultato di 2-0, con Thuram che ha segnato il secondo gol. La cronaca degli incontri, i risultati e le moviole sono disponibili in diretta, offrendo un quadro completo delle partite in corso.

Serie A, Juventus-Pisa 0-0 dopo i primi 45' Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4' grazie a Scamacca. Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1.