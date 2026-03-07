Diretta gol Serie A LIVE | Juventus Pisa 0-0 si va all’intervallo

Durante la 28esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite tra cui Juventus e Pisa, terminata con un pareggio 0-0 a fine primo tempo. La cronaca e i risultati sono stati aggiornati in tempo reale, con approfondimenti su moviola e azioni salienti. La diretta ha coperto tutte le sfide in programma, offrendo una panoramica completa della giornata di campionato.

Palladino dopo Atalanta Udinese: «Volevo ringraziare i ragazzi, sul 2-0 potevano crollare. Vi spiego il motivo delle mie proteste con l'arbitro» Corrado pre Juve Pisa: «Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo, da troppo tempo non giocavamo contro grandi... Diretta gol Serie A LIVE: si va all'intervallo in Napoli Parma sullo 0-0COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-0, si va all'intervallo Juventus-Pisa, il risultato in diretta LIVETra il club e l'attaccante serbo c'è stato un primo incontro per capire se ci sono margini per arrivare a un accordo sul rinnovo: si registra un'importante apertura da tutte e due le parti. Juve-Pisa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per lo sprint ChampionsLa corsa al piazzamento Champions resta apertissima. Dopo aver rimontato in extremis nello scontro diretto dell'Olimpico contro la Roma, la Juve riprende la marcia verso la conquista del quarto posto. Serie A, Juventus-Pisa 0-0 dopo i primi 45' Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4' grazie a Scamacca. Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1.